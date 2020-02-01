Стивен Кинг удалился из Facebook из-за политической рекламы, фото: Shutterstock

https://racurs.ua/n133008-stiven-king-udalilsya-iz-facebook-iz-za-politicheskoy-reklamy.html

Ракурс

Стивен Кинг пожаловался на Facebook и удалил аккаунт.

Американского писателя не устраивает ложная информация в соцсети. Об этом он заявил в Twitter.

Кинг заявил, что администрация совсем не предпринимает усилий для сохранности данных пользователей. По его мнению, в соцсети в политической рекламе допускаются ложные сообщения.

Это не первый скандал с участием Стивена Кинга. Ранее он обвинил кинопремию «Оскар» в фальсификациях в пользу белых кандидатов. Автор считает, что несколько десятилетий назад ситуация в этом направлении была еще хуже. Он вспомнил о временах, когда в Голливуде почти все актеры и режиссеры были представителей белой расы.

Ранее в США объявили победителей премии Гильдии режиссеров. Режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму «1917», получил главную награду.