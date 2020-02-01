Стівен Кінг видалив сторінку у Facebook через політичну рекламу, фото: Shutterstock

https://racurs.ua/ua/n133008-stiven-king-vydalyv-storinku-u-facebook-cherez-politychnu-reklamu.html

Ракурс

Стівен Кінг поскаржився на Facebook і видалив аккаунт.

Американського письменника не влаштовує недостовірна інформація у соцмережі. Про це він заявив в Twitter.

Кінг заявив, що адміністрація зовсім не вживає зусиль для збереження даних користувачів. На його думку, у соцмережі в політичній рекламі допускаються неправдиві повідомлення.

Це не перший скандал за участю Стівена Кінга. Раніше він звинуватив кінопремію «Оскар» у фальсифікаціях на користь білих кандидатів. Автор вважає, що кілька десятиліть тому ситуація в цьому напрямку була ще гірша. Він згадав про часи, коли в Голлівуді майже всі актори і режисери були білої раси.

Раніше в США оголосили переможців премії Гільдії режисерів. Режисер Сем Мендес, який зняв історичну драму «1917», отримав головну нагороду.