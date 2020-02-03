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В Китае продолжается вспышка коронавируса

Вспышка коронавируса: в Китае изолировали город-миллионник, расположенный в 800 км от Уханя

3 фев 2020, 09:32
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В Китае из-за вспышки нового опасного коронавируса 2019-nCoV изолировали еще один город-миллионник.

Это город Вэньчжоу, расположенный в 800 км к востоку от эпицентра заболевания — города Уханя в провинции Хубэй, сообщает Deutsche Welle.

В Вэньчжоу уже зарегистрированы по меньшей мере 265 инфицированных коронавирусом людей — это наибольший показатель за пределами провинции Хубэй.

В городе уже остановлена ​​работа общественного транспорта, а также кинотеатров и музеев. Также введены жесткие ограничения на выход из помещений для местных жителей.

Населения Вэньчжоу по данным переписи 2010 года составляет почти 8 млн человек.

В связи со вспышкой коронавируса в Китае ряд компаний решили продлить для своих работников праздничные выходные по поводу китайского Нового года по лунному календарю, которые должны были завершиться еще в прошлый четверг, сообщает телеканал NHK.

Так, китайское правительство продлило выходные по следующее воскресенье. В то же время компании в провинции Хубэй планируют возобновить работу не ранее 14 февраля.

Власти Пекина попросили столичные компании дать возможность своим сотрудникам работать по следующее воскресенье на дому.

Это не касается предприятий, чья работа связана с повседневной жизнью людей, в том числе предоставляющих коммунальные услуги, а также транспорта, медицинских компаний и супермаркетов.

Напомним, жертвами коронавируса уже стали по меньшей мере 361 человек.


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