Спалах коронавірусу: у Китаї ізолювали місто-мільйонник, розташоване за 800 км від Уханя

У Китаї триває спалах коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n133062-spalah-koronavirusu-u-kytayi-izoluvaly-misto-milyonnyk-roztashovane-za-800-km-vid-uhanya.html

Ракурс

У Китаї через спалах нового небезпечного коронавірусу 2019-nCoV ізолювали ще одне місто-мільйонник.

Це місто Веньчжоу, розташоване за 800 км на схід від епіцентру захворювання — міста Уханя в провінції Хубей, повідомляє Deutsche Welle.

У Веньчжоу вже зареєстровані щонайменше 265 інфікованих коронавірусом людей — це найбільший показник поза межами провінції Хубей.

У місті вже зупинена робота громадського транспорту, а також кінотеатрів та музеїв. Також запроваджені жорсткі обмеження на вихід з помешкань для місцевих жителів.

Населення Веньчжоу за даними перепису 2010 року становить майже 8 млн осіб.

У зв’язку зі спалахом коронавірусу в Китаї низка компаній вирішили продовжити для своїх працівників святкові вихідні з приводу китайського Нового року за місячним календарем, які мали завершитися ще минулого четверга, повідомляє телеканал NHK.

Так, китайський уряд продовжив вихідні до наступної неділі. Водночас компанії у провінції Хубей планують поновити роботу не раніше 14 лютого.

Влада Пекіна попросила столичні компанії дати можливість своїм співробітникам працювати до наступної неділі на дому.

Це не стосується підприємств, чия робота пов’язана з повсякденним життям людей, зокрема тих, що надають комунальні послуги, а також транспорту, медичних компаній та супермаркетів.

Нагадаємо, жертвою коронавірусу вже стала щонайменше 361 особа.