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Ракурс
Высокие технологии: художник создал «пробки» в Берлине с помощью тележки со смартфонами, фото — simonweckert.com

Художник создал «пробки» в Берлине с помощью тележки со смартфонами (ФОТО, ВИДЕО)

3 фев 2020, 20:59
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Немецкий художник возил по улицам Берлина тележку со смартфонами. Саймон Веккерт положил в него 99 смартфонов, включил в них геоданные и таким образом создавал пробки в Google Maps News.

Веккерт заявил в своем блоге, что намеревался наглядно продемонстрировать, как современные технологии могут искажать реальность.

Высокие технологии: художник создал «пробки» в Берлине с помощью тележки со смартфонами, фото — simonweckert.com

Веккерт поэкспериментировал с Google Maps. Сигнал смартфонов ввел в заблуждение сервис и сообщал водителям о серьезных пробках. Сервис показывал, что на участках, по которым ходил Саймон со своей тележкой, почти невозможно проехать.

Благодаря этому можно реально повлиять на физический мир и направить автомобили по другому маршруту, — объяснил Веккерт цель своего арт-проекта.

Предмет исследования художника — цифровой мир. Своими работами он поднимает тему влияния технологий на жизнь будущих поколений.

Высокие технологии: художник создал «пробки» в Берлине с помощью тележки со смартфонами, фото — simonweckert.com

Высокие технологии: художник создал «пробки» в Берлине с помощью тележки со смартфонами, фото — simonweckert.com

Источник: Ракурс


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