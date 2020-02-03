Высокие технологии: художник создал «пробки» в Берлине с помощью тележки со смартфонами, фото — simonweckert.com

https://racurs.ua/n133116-hudojnik-sozdal-probki-v-berline-s-pomoschu-telejki-so-smartfonami-foto-video.html

Ракурс

Немецкий художник возил по улицам Берлина тележку со смартфонами. Саймон Веккерт положил в него 99 смартфонов, включил в них геоданные и таким образом создавал пробки в Google Maps News.

Веккерт заявил в своем блоге, что намеревался наглядно продемонстрировать, как современные технологии могут искажать реальность.

Веккерт поэкспериментировал с Google Maps. Сигнал смартфонов ввел в заблуждение сервис и сообщал водителям о серьезных пробках. Сервис показывал, что на участках, по которым ходил Саймон со своей тележкой, почти невозможно проехать.

Благодаря этому можно реально повлиять на физический мир и направить автомобили по другому маршруту, — объяснил Веккерт цель своего арт-проекта.

Предмет исследования художника — цифровой мир. Своими работами он поднимает тему влияния технологий на жизнь будущих поколений.