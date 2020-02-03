Високі технології: художник створив «затори» у Берліні за допомогою візка зі смартфонами, фото — simonweckert.com

https://racurs.ua/ua/n133116-hudojnyk-stvoryv-zatory-u-berlini-za-dopomogou-vizka-zi-smartfonamy-foto-video.html

Ракурс

Німецький художник возив по вулицях Берліна візок зі смартфонами. Саймон Веккерт поклав у нього 99 смартфонів, включив у них геодані і у такий спосіб створював затори у Google Maps News.

Веккерт заявив у своєму блозі, що мав намір наочно продемонструвати, як сучасні технології можуть спотворювати реальність.

Веккерт поекспериментував із Google Maps. Сигнал смартфонів увів в оману сервіс і повідомляв водіям про серйозні затори. Сервіс показував, що у ділянках, по яких ходив Саймон зі своїм візком, майже неможливо проїхати.

Завдяки цьому можна вплинути на фізичний світ і направити автомобілі по іншому маршруту, — пояснив Веккерт мету свого арт-проекту.

Предмет дослідження художника — цифровий світ. Своїми роботами він порушує тему впливу технологій на життя майбутніх поколінь.