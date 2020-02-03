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Високі технології: художник створив «затори» у Берліні за допомогою візка зі смартфонами, фото — simonweckert.com

Художник створив «затори» у Берліні за допомогою візка зі смартфонами (ФОТО, ВІДЕО)

3 лют 2020, 20:59
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Німецький художник возив по вулицях Берліна візок зі смартфонами. Саймон Веккерт поклав у нього 99 смартфонів, включив у них геодані і у такий спосіб створював затори у Google Maps News.

Веккерт заявив у своєму блозі, що мав намір наочно продемонструвати, як сучасні технології можуть спотворювати реальність.

Високі технології: художник створив «затори» у Берліні за допомогою візка зі смартфонами, фото — simonweckert.com

Веккерт поекспериментував із Google Maps. Сигнал смартфонів увів в оману сервіс і повідомляв водіям про серйозні затори. Сервіс показував, що у ділянках, по яких ходив Саймон зі своїм візком, майже неможливо проїхати.

Завдяки цьому можна вплинути на фізичний світ і направити автомобілі по іншому маршруту, — пояснив Веккерт мету свого арт-проекту.

Предмет дослідження художника — цифровий світ. Своїми роботами він порушує тему впливу технологій на життя майбутніх поколінь.

Високі технології: художник створив «затори» у Берліні за допомогою візка зі смартфонами, фото — simonweckert.com

Високі технології: художник створив «затори» у Берліні за допомогою візка зі смартфонами, фото — simonweckert.com

Джерело: Ракурс


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