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Эпидемия коронавируса: Kia и Hyundai приостанавливают производство, фото: Pexels

Эпидемия коронавируса: Kia и Hyundai приостанавливают производство

4 фев 2020, 11:03
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Коронавирус стал причиной закрытия производства сборочных линий автокорпораций Kia и Hyundai в Южной Корее из-за нехватки деталей из Китая.

Экономика КНР страдает от распространения опасной пневмонии. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В Ульсане Hyundai Motor остановил сборочные линии для производства моделей седанов независимой марки Genesis. Компания и ее профсоюз договорились постепенно прекратить работу на последних четырех заводах в городе до пятницы. Представитель компании официально подтвердил эту информацию. Ожидается, что заводы перестанут функционировать до 10 или 11 февраля.

Китайские власти призвали производителей прекратить работу до 9 февраля. Чиновники считают, что стоит уже закрывать предприятия в наиболее опасных районах.

Потери в производстве из-за нехватки запчастей будут ограничены, — говорится в сообщении Hyundai Motor.

Сотрудникам разослали письма. В них руководитель главного завода Hyundai назвал прекращение некоторых сборочных линий автомобилей в Ульсане «неизбежным решением».

В профсоюзе заявили, что Kia, которая на 34% принадлежит Hyundai, сокращает производство на заводах в Кванджу и Хвасон. Предприятия находятся за пределами корейской столицы.

Напомним, четвертого февраля стало известно, что из-за коронавируса уже погибли 426 человек. Во всем мире заболели более 20 тыс. человек.


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