Епідемія коронавірусу: Kia і Hyundai призупиняють виробництво, фото: Pexels

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Коронавірус став причиною закриття виробництва складальних ліній автокорпорацій Kia і Hyundai в Південній Кореї через брак деталей з Китаю.

Економіка КНР потерпає від поширення небезпечної пневмонії. Про це повідомляє агентство Yonhap.

В Ульсані Hyundai Motor зупинено складальні лінії для виробництва моделей седанів незалежної марки Genesis. Компанія і її профспілка домовились поступово припинити роботу на останніх чотирьох заводах в місті до п’ятниці. Представник компанії офіційно підтвердив цю інформацію. Очікується, що заводи перестануть функціонувати до 10 або 11 лютого.

Китайська влада закликала виробників припинити роботу до 9 лютого. Чиновники вважають, що варто вже закривати підприємства у найбільш небезпечних районах.

Втрати у виробництві через брак запчастин будуть обмежені, — йдеться у повідомленні Hyundai Motor.

Співробітникам розіслали листи. В них керівник головного заводу Hyundai назвав припинення деяких складальних ліній автомобілів в Ульсані «неминучим рішенням».

У профспілці заявили, що Kia, яка на 34% належить Hyundai, скорочує виробництво на заводах в Кванджу і Хвасон. Підприємства знаходяться за межами корейської столиці.

Нагадаємо, четвертого лютого стало відомо, що через коронавірус вже загинули 426 людей. У всьому світі захворіли понад 20 тис. осіб.