Земельная реформа: Вакарчук объяснил, почему закон Слуги народа обрисовал мечты агрохолдингов, фото — izvestia.kiev.ua

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Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук объяснил, почему закон о земельной реформе от партии «Слуга народа» обрисовал мечты крупных агрохолдингов.

Именно из-за этого партия «Голос» изменила мнение относительно земельной реформы и в ноябре прошлого года не поддержала в первом чтении закон № 2178−10 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Вакарчук призывает различать понятия рынка земли и формального снятия моратория, а его мечтой является Украина — государство малых и средних фермеров.

Как у наших соседей в Польше, которые обрабатывают землю своей семьей, могут нанять людей, ведут этот бизнес и становятся одним из столпов среднего класса, — рассказал Вакарчук в интервью «Обозревателю».

Поэтому, по его мнению, надо принять такой закон, который бы действительно защищал прежде всего права украинских малых и средних фермеров, владельцев земли.

Речь идет об уменьшении продажи земли в одни руки. Вакарчук считает, что для рентабельного ведения хозяйства 5 тыс. га достаточно.

Какие 200 тыс. га? Это же анекдот. Советские совхозы и колхозы управляли 2−5 тыс. га, это были огромные хозяйства, — рассказал лидер «Голоса».

Он также предлагает помочь малым и средним фермерам в приобретении земли, на которой они уже работают, чтобы они выдержали конкуренцию с крупными холдингами, у которых есть доступ к рынку капитала.

Другое замечание Вакарчука касается средств, которые поступят от продажи земли. Он настаивает, что их необходимо направлять в фонды поддержки местных общин и это обстоятельство следует выписать в законе.

Верховная Рада Украину 13 ноября в первом чтении приняла законопроект, который запускает рынок земли. За законопроект, который поддерживало правительство (№ 2178−10), проголосовали 240 нардепов, но фракция «Голос» при этом воздержалась. 6 февраля Рада намерена рассмотреть земельную реформу во втором чтении.