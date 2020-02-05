Земельна реформа: Вакарчук пояснив, чому закон Слуги народу змалював мрії агрохолдингів, фото — izvestia.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n133229-ce-yakyys-kolgosp-vakarchuk-poyasnyv-chomu-zemelnyy-zakon-slugy-narodu-zmaluvav-mriyi.html

Ракурс

Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук пояснив, чому закон про земельну реформу від партії «Слуга народу» змалював мрії великих агрохолдингів.

Саме тому партія «Голос» змінила думку щодо земельної реформи і в листопаді минулого року не підтримала у першому читанні закон № 2178−10 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Вакарчук закликає розрізняти поняття ринку землі і формального зняття мораторію, а його мрією є Україна — держава малих і середніх фермерів.

Як-от у наших сусідів у Польщі, які обробляють землю своєю родиною, можуть найняти людей, ведуть цей бізнес і стають одним зі стовпів середнього класу, — розповів Вакарчук в інтерв’ю «Оглядачу».

Тому, на його думку, треба ухвалити такий закон, який би насправді захищав насамперед права українських малих і середніх фермерів, власників землі.

Йдеться про зменшення продажу землі в одні руки. Вакарчук вважає, що для рентабельного ведення господарства 5 тис. га достатньо.

Які 200 тис. га? Це ж анекдот. Радянські радгоспи і колгоспи управляли 2−5 тис. га, це вже були величезні господарства, — розповів лідер «Голосу».

Він також вимагає, що малим і середнім фермерам слід допомогти придбати землю, на якій вони вже працюють, аби вони витримали конкуренцію з великими холдингами, у яких є доступ до ринку капіталу.

Інша заувага Вакарчука стосується коштів, які надійдуть від продажу землі. Він наполягає, що їх необхідно спрямовувати у фонди підтримки місцевих громад і цю обставину слід виписати у законі.

Верховна Рада України 13 листопада у першому читанні ухвалила законопроект, який запускає ринок землі. За законопроект, який підтримував уряд (№ 2178−10), проголосували 240 нардепів, але фракція «Голос» при цьому утрималася. 6 лютого Рада має намір розглянути земельну реформу у другому читанні.