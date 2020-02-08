Давид Арахамия. Фото: Delo.ua

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, комментируя ситуацию с проведением обысков на телеканале «1+1», высказался в защиту журналистов. По мнению политика, работа журналистов теряет смысл, если у них не будет анонимных источников информации.

Журналисты, как врачи или адвокаты, должны иметь возможность сохранять анонимность своих источников, иначе с ними никто не захочет сотрудничать, заявил Арахамия в эфире «Свобода слова Савика Шустера».

Арахамия считает, что проверки журналистов необходимо проводить, если для этого есть веские основания. Но к данному вопросу необходимо подходить очень осторожно, ведь журналисты — это особая каста людей.

Комментируя обыски на телеканале «1+1» Арахамия заявил, что у общественности и правоохранителей возникает закономерный вопрос, как можно было записать секретное совещание премьер-министра.

Премьер-министр имеет доступ к государственной тайне и в своем кабинете мог обсуждать вопросы, касающиеся государственной безопасности. Арахамия предположил, что были записаны и другие разговоры премьер-министра, но они не были опубликованы.

Политик заявил, что в настоящее время разрабатывается законопроект о СБУ, в котором будут прописаны основания для проведения проверок СМИ, а также предусмотрена ответственность журналистов.