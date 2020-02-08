Давид Арахамія. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n133392-obshuky-na-1-1-arahamiya-zastupyvsya-za-jurnalistiv-video.html

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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючи ситуацію з проведенням обшуків на телеканалі «1+1», висловився на захист журналістів. На думку політика, робота журналістів втрачає сенс, якщо у них не буде анонімних джерел інформації.

Журналісти, як лікарі або адвокати, повинні мати можливість зберігати анонімність своїх джерел, інакше з ними ніхто не захоче співпрацювати, заявив Арахамія в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера».

Арахамія вважає, що перевірки журналістів необхідно проводити, якщо для цього є вагомі підстави. Але до цього питання необхідно підходити дуже обережно, адже журналісти — це особлива каста людей.

Коментуючи обшуки на телеканалі «1+1» Арахамія заявив, що у громадськості та правоохоронців виникає закономірне питання, як можна було записати секретну нараду прем'єр-міністра.

Прем'єр-міністр має доступ до державної таємниці і у своєму кабінеті міг обговорювати питання, що стосуються державної безпеки. Арахамія припустив, що були записані й інші розмови прем'єр-міністра, але вони не були опубліковані.

Політик заявив, що наразі розробляється законопроект про СБУ, в якому будуть прописані підстави для проведення перевірок ЗМІ, а також передбачена відповідальність журналістів.