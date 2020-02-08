Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Давид Арахамія. Фото: Delo.ua

Обшуки на «1+1»: Арахамія заступився за журналістів (ВІДЕО)

8 лют 2020, 08:23
999

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, коментуючи ситуацію з проведенням обшуків на телеканалі «1+1», висловився на захист журналістів. На думку політика, робота журналістів втрачає сенс, якщо у них не буде анонімних джерел інформації.

Журналісти, як лікарі або адвокати, повинні мати можливість зберігати анонімність своїх джерел, інакше з ними ніхто не захоче співпрацювати, заявив Арахамія в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера».

Арахамія вважає, що перевірки журналістів необхідно проводити, якщо для цього є вагомі підстави. Але до цього питання необхідно підходити дуже обережно, адже журналісти — це особлива каста людей.

Коментуючи обшуки на телеканалі «1+1» Арахамія заявив, що у громадськості та правоохоронців виникає закономірне питання, як можна було записати секретну нараду прем'єр-міністра.

Прем'єр-міністр має доступ до державної таємниці і у своєму кабінеті міг обговорювати питання, що стосуються державної безпеки. Арахамія припустив, що були записані й інші розмови прем'єр-міністра, але вони не були опубліковані.

Політик заявив, що наразі розробляється законопроект про СБУ, в якому будуть прописані підстави для проведення перевірок ЗМІ, а також передбачена відповідальність журналістів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 7 лютого: дипломатичний скандал у Молдові, стрілянина в Мукачево, Зеленський вирушив до Італії

Головними новинами дня стали: скандал з українським консулом у Молдові, стрілянина в місті Мукачево Закарпатської області, візит президента України до Італії

Новини України
23:18   7 лют

Справа банкірів: суд дозволив НАБУ затримати Бахматюка

НАБУ отримало дозвіл суду на затримання колишнього власника «VABБанку» Олега Бахматюка. Тепер відомство збирає весь пакет документів, необхідний для оголошення Бахматюка в міжнародний розшук

Новини України
20:31   7 лют

Перець та часник не допоможуть: ВООЗ закликає не лікувати коронавірус народними засобами

Традиційні народні засоби, такі як часник, перець чи солона вода, не допомагають у боротьбі з новим коронавірусом. Так само не допоможуть антибіотики чи засоби для полоскання ротової порожнини

Світові новини
17:49   7 лют
1432