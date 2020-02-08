Некачественный ремонт самолетов мог привести к человеческим жертвам

https://racurs.ua/n133404-feykovyy-remont-samoletov-v-aeroportah-odessy-i-kieva-mog-privesti-k-aviakatastrofam-sbu-foto.html

Ракурс

О разоблачении в международных аэропортах «Одесса» и «Киев» механизма некачественного ремонта самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к авиакатастрофам с многочисленными жертвами, заявляют правоохранители.

В частности, были выявлены случаи фальсификации документации о проведении ремонтных работ, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что к этой схеме были причастны работники авиакомпании и организации, осуществлявшей техобслуживание самолетов.

В результате ответственного за техническое обслуживание самолетов чиновника авиакомпании суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебная подделка), компания лишена разрешений на выполнение пассажирских перевозок, а самолетам — отменены сертификаты летной годности.

Следствие продолжается.

Напомним, недавно в аэропорту «Киев» в течение 40 минут не мог приземлиться самолет венгерской авиакомпании Wizz Air Airbus 320. Ему пришлось сделать несколько кругов над аэропортом.