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Ракурс
Некачественный ремонт самолетов мог привести к человеческим жертвам

Фейковый ремонт самолетов в аэропортах Одессы и Киева мог привести к авиакатастрофам — СБУ (ФОТО)

8 фев 2020, 16:37
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О разоблачении в международных аэропортах «Одесса» и «Киев» механизма некачественного ремонта самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к авиакатастрофам с многочисленными жертвами, заявляют правоохранители.

В частности, были выявлены случаи фальсификации документации о проведении ремонтных работ, сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что к этой схеме были причастны работники авиакомпании и организации, осуществлявшей техобслуживание самолетов.

В результате ответственного за техническое обслуживание самолетов чиновника авиакомпании суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебная подделка), компания лишена разрешений на выполнение пассажирских перевозок, а самолетам — отменены сертификаты летной годности.

Следствие продолжается.

Некачественный ремонт самолетов мог привести к человеческим жертвам, фото: CБУ

Некачественный ремонт самолетов мог привести к человеческим жертвам, фото: CБУ

Некачественный ремонт самолетов мог привести к человеческим жертвам, фото: CБУ

Некачественный ремонт самолетов мог привести к человеческим жертвам, фото: CБУ

Напомним, недавно в аэропорту «Киев» в течение 40 минут не мог приземлиться самолет венгерской авиакомпании Wizz Air Airbus 320. Ему пришлось сделать несколько кругов над аэропортом.

Источник: Ракурс


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