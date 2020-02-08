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Неякісний ремонт міг призвести до людських жертв
Фейковий ремонт літаків в аеропортах Одеси та Києва міг призвести до авіакатастроф — СБУ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n133404-feykovyy-remont-litakiv-v-aeroportah-odesy-ta-kyieva-mig-pryzvesty-do-aviakatastrof-sbu-foto.htmlРакурс
Про викриття в міжнародних аеропортах «Одеса» та «Київ» механізму неякісного ремонту літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до авіакатастроф з численними жертвами, заявляють правоохоронці.
Зокрема, були виявлені випадки фальсифікації документації щодо проведення ремонтних робіт, повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що до цієї схеми були причетні працівники авіакомпанії та організації, яка здійснювала техобслуговування літаків.
В результаті відповідального за технічне обслуговування літаків посадовця авіакомпанії суд визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення), компанія позбавлена дозволів на виконання пасажирських перевезень, а літакам — скасовані сертифікати льотної придатності.
Слідство триває.
Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Київ» впродовж 40 хвилин не міг приземлитися літак угорської авіакомпанії Wizz Air Airbus 320. Йому довелося зробити кілька кіл над аеропортом.
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