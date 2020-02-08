Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Неякісний ремонт міг призвести до людських жертв

Фейковий ремонт літаків в аеропортах Одеси та Києва міг призвести до авіакатастроф — СБУ (ФОТО)

8 лют 2020, 16:37
999

Про викриття в міжнародних аеропортах «Одеса» та «Київ» механізму неякісного ремонту літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до авіакатастроф з численними жертвами, заявляють правоохоронці.

Зокрема, були виявлені випадки фальсифікації документації щодо проведення ремонтних робіт, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що до цієї схеми були причетні працівники авіакомпанії та організації, яка здійснювала техобслуговування літаків.

В результаті відповідального за технічне обслуговування літаків посадовця авіакомпанії суд визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення), компанія позбавлена дозволів на виконання пасажирських перевезень, а літакам — скасовані сертифікати льотної придатності.

Слідство триває.

Неякісний ремонт міг призвести до людських жертв, фото: CБУ

Неякісний ремонт міг призвести до людських жертв, фото: CБУ

Неякісний ремонт міг призвести до людських жертв, фото: CБУ

Неякісний ремонт міг призвести до людських жертв, фото: CБУ

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Київ» впродовж 40 хвилин не міг приземлитися літак угорської авіакомпанії Wizz Air Airbus 320. Йому довелося зробити кілька кіл над аеропортом.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Двоє колишніх «беркутівців» повернулися до Києва після обміну і написали листа керівництву України (ФОТО)

Двоє колишніх «беркутівців» не тільки повернулися після обміну до Києва, а й хочуть відновити чесне ім’я свого підрозділу. Вони написали листа керівництву України з вимогою знайти і покарати винних у розстрілі людей на Майдані

Новини України
16:16

У Таїланді військовий влаштував стрілянину в торговому центрі, загинули 12 людей (ВІДЕО, ФОТО)

Сьогодні у місті Корат, розташованому на північному сході Таїланду, військовослужбовець влаштував стрілянину в торговому центрі. В результаті стрілянини загинуло 12 осіб, є багато поранених. Військовослужбовець захопив у заручники 21 людину

Світові новини
15:26

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії можливість повернення в Україну нацгвардійця Віталія Марківа

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте і обговорив питання закриття офісів ЛНР і ДНР у деяких італійських містах, а також можливість повернення нацгвардійця Віталія Марківа

Світові новини
19:55   7 лют
1432