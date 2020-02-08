Неякісний ремонт міг призвести до людських жертв

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Про викриття в міжнародних аеропортах «Одеса» та «Київ» механізму неякісного ремонту літаків однієї з українських авіакомпаній, який міг призвести до авіакатастроф з численними жертвами, заявляють правоохоронці.

Зокрема, були виявлені випадки фальсифікації документації щодо проведення ремонтних робіт, повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що до цієї схеми були причетні працівники авіакомпанії та організації, яка здійснювала техобслуговування літаків.

В результаті відповідального за технічне обслуговування літаків посадовця авіакомпанії суд визнав винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення), компанія позбавлена дозволів на виконання пасажирських перевезень, а літакам — скасовані сертифікати льотної придатності.

Слідство триває.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Київ» впродовж 40 хвилин не міг приземлитися літак угорської авіакомпанії Wizz Air Airbus 320. Йому довелося зробити кілька кіл над аеропортом.