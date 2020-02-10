Меркель осталась без преемника: Крамп-Карренбауэр идет из ХДС и не будет баллотироваться на выборах, фото — Welt

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр, глава Христианско-демократического союза (ХДС) и министр обороны Германии, заявила, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера. Кроме того, она откажется от поста лидера ХДС.

Сначала такое заявление она сделала сегодня утром на заседании президиума партии, а затем на брифинге Крамп-Карренбауэр заявила, что между ХДС, АдГ и левыми «существуют неурегулированные вопросы».

Политик была категорически против сотрудничества с этими партиями, но ситуация в Тюрингии вышла из-под контроля. По ее словам, не все в ХДС ясно и прозрачно выразили свое отношение к ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую часто называют и нацистской, а также к левым. При этом сама Крамп-Карренбауэр выступает категорически против сотрудничества с ними.

Место преемника нынешнего канцлера Германии неожиданно снова стало вакантным. Крамп-Карренбауэр будет оставаться во главе ХДС, пока партия не выберет нового руководителя и кандидата на должность канцлера. Она настаивает, что председателем партии и кандидатом на пост главы Германии должен быть один человек.

Крамп-Карренбауэр объяснила, что председательство партии и канцлерство связаны между собой, а поскольку политик намерен покинуть свой пост, о новом назначении не может быть и речи. Летом она организует процесс выдвижения на пост канцлера, подготовит партию, а потом уйдет в отставку. Политик хочет остаться министром обороны только в том случае, если ее поддержат партия и парламентская группа.

Крамп-Карренбауэр избрали лидером партии ХДС 7 декабря 2018 года. Ранее она была генеральным секретарем ХДС и премьер-министром в Сааре.

Политический скандал в Германии начался после того, как новый премьер земли Тюрингия Томас Кеммерих победил на выборах благодаря поддержке правопопулистив из АдГ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила за пересмотр итогов голосования и не исключила проведения новых выборов в Тюрингии. За кандидатуру Кеммериха голоса отдали, кроме его однопартийцев и представителей Христианско-демократического союза, также и правопопулисты партии АдГ.