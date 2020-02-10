Меркель залишилася без наступника: Крамп-Карренбауер йде з ХДС і не балотуватиметься на виборах, фото — Welt

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Аннегрет Крамп-Карренбауер, глава Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і міністр оборони Німеччини, заявила, що не планує висувати свою кандидатуру на посаду канцлера. Крім того, вона відмовиться від посади лідера ХДС.

Спочатку таку заяву вона зробила сьогодні вранці на засіданні президії партії, а потім на брифінгу Крамп-Карренбауер заявила, що між ХДС, АдН і лівими «існують неврегульовані питання».

Політик була категорично проти співпраці з цими партіями, але ситуація в Тюрінгії вийшла з-під контролю.

За її словами, не всі в ХДС ясно і прозоро висловили своє ставлення до ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН), яку часто називають і нацистською, а також до лівих. При цьому сама Крамп-Карренбауер виступає категорично проти співпраці з ними.

Отож, місце наступника нинішнього канцлера Німеччини несподівано знову стало вакантним. Крамп-Карренбауер залишатиметься на чолі ХДС, доки партія не вибере нового керівника і кандидата на посаду канцлера. Вона наполягає, що головою партії і кандидатом на посаду глави Німеччини повинна бути одна людина.

Крамп-Карренбауер пояснила, що головування партії і канцлерство пов’язані між собою, а оскільки політик має намір покинути свою посаду, про нове призначення не може бути й мови. Влітку вона організовує процес висунення на пост канцлера, підготує партію, а потім піде у відставку. Політик хоче залишитися міністром оборони тільки в тому випадку, якщо її підтримають партія і парламентська група.

Крамп-Карренбауер обрали лідером партії ХДС 7 грудня 2018 року. Раніше вона була генеральним секретарем ХДС і прем'єр-міністром в Саарі.

Політичний скандал в Німеччині почався після того, як новий прем'єр землі Тюрингія Томас Кеммеріх переміг на виборах завдяки підтримці правопопулістів з АдН. Канцлер ФРН Ангела Меркель виступила за перегляд результатів голосування і не виключила проведення нових виборів у Тюрингії.

За кандидатуру Кеммеріха голоси віддали, окрім його однопартійців та представників Християнсько-демократичного союзу, також і правопопулісти партії АдН.