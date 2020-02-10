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Ракурс
Безвиз с Канадой. Фото: PostexService

Безвиз с Канадой: Гончарук рассказал о перспективах Украины

10 фев 2020, 22:30
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Безвиз с Канадой для многих украинцев выглядит довольно призрачной перспективой, но в Кабмине настроены весьма оптимистично. Введение безвиза зависит от множества факторов, но для начала необходимо, чтобы был одобрен упрощенный визовый режим ЕТА+.

Решение относительно введения режима ЕТА+ должно быть одобрено специальной оценочной комиссией Департамента иммиграции Канады, сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что прибытие канадской комиссии в Украину ожидается в мае 2020 года.

Гончарук заверил, что со стороны правительства Украины канадской комиссии будет оказано максимальное содействие, поэтому в Кабмине надеются уже в скором времени получить положительные результаты в вопросе введения безвизового режима с Канадой.

Премьер-министр также напомнил, что именно Канада в 2019 году предложила Украине стать участницей программы упрощенного визового режима ЕТА+.

Источник: Ракурс


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