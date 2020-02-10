Безвіз із Канадою: Гончарук розповів про перспективи України

Безвіз з Канадою. Фото: PostexService

https://racurs.ua/ua/n133490-bezviz-iz-kanadou-goncharuk-rozpoviv-pro-perspektyvy-ukrayiny.html

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Безвіз із Канадою для багатьох українців виглядає досить примарною перспективою, але у Кабміні налаштовані дуже оптимістично. Введення безвіза залежить від багатьох факторів, але для початку необхідно, щоб був схвалений спрощений візовий режим ЕТА+.

Рішення щодо введення режиму ЕТА+ повинне бути схвалене спеціальною оціночною комісією Департаменту імміграції Канади, повідомляє прес-служба Кабміну.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що прибуття канадської комісії в Україну очікується у травні 2020 року.

Гончарук запевнив, що з боку уряду України канадській комісії буде надано максимальне сприяння, тому в Кабміні сподіваються вже незабаром отримати позитивні результати у питанні введення безвізового режиму з Канадою.

Прем'єр-міністр також нагадав, що саме Канада в 2019 році запропонувала Україні стати учасницею програми спрощеного візового режиму ЕТА+.