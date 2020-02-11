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Санкции ЕС: в Евросоюзе готовятся аннулировать ограничения Азарову и Ставицкому и оставить их для обоих Януковичей, фото — "РБК-Украина"

Евросоюз аннулирует санкции в отношении Азарова и Ставицкого и оставит их для обоих Януковичей — журналист

11 фев 2020, 14:24
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Европейский союз на следующей неделе планирует объявить решение относительно санкций против высших должностных лиц государственной власти Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича.

В ЕС склоняются к отмене ограничений против экс-премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики в его правительстве Эдуарда Ставицкого.

Об этом в Твиттер сообщил собственный корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Подтверждение такого решения ожидается на следующей неделе. Санкции против Азарова и Ставицкого вводились за хищение средств из госбюджета.

А вот в отношении отца и сына Януковичей ограничения, по информации журналиста, останутся. Старший сын четвертого президента Украины Александр Янукович останется в санкционный список еще на полгода, а сам Виктор Янукович и еще восемь человек из его окружения будут находиться под санкциями еще как минимум год.

Сегодня «Ракурс» сообщал о том, что Андрею Клюеву, приспешнику президента-беглеца Виктора Януковича и бывшему первого вице-премьер-министру, отменили заочный арест. Решение об отмене своего же постановления принял Высший антикоррупционный суд.

Источник: Ракурс


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