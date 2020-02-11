Санкции ЕС: в Евросоюзе готовятся аннулировать ограничения Азарову и Ставицкому и оставить их для обоих Януковичей, фото — "РБК-Украина"

https://racurs.ua/n133519-evrosouz-annuliruet-sankcii-v-otnoshenii-azarova-i-stavickogo-i-ostavit-ih-dlya-oboih.html

Ракурс

Европейский союз на следующей неделе планирует объявить решение относительно санкций против высших должностных лиц государственной власти Украины времен президента-беглеца Виктора Януковича.

В ЕС склоняются к отмене ограничений против экс-премьер-министра Николая Азарова и министра энергетики в его правительстве Эдуарда Ставицкого.

Об этом в Твиттер сообщил собственный корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Подтверждение такого решения ожидается на следующей неделе. Санкции против Азарова и Ставицкого вводились за хищение средств из госбюджета.

А вот в отношении отца и сына Януковичей ограничения, по информации журналиста, останутся. Старший сын четвертого президента Украины Александр Янукович останется в санкционный список еще на полгода, а сам Виктор Янукович и еще восемь человек из его окружения будут находиться под санкциями еще как минимум год.

Сегодня «Ракурс» сообщал о том, что Андрею Клюеву, приспешнику президента-беглеца Виктора Януковича и бывшему первого вице-премьер-министру, отменили заочный арест. Решение об отмене своего же постановления принял Высший антикоррупционный суд.