Євросоюз анулює санкції стосовно Азарова і Ставицького та залишить їх для обох Януковичів — журналістhttps://racurs.ua/ua/n133519-ievrosouz-anuluie-sankciyi-stosovno-azarova-i-stavyckogo-ta-zalyshyt-yih-dlya-oboh-yanukovychiv.htmlРакурс
Європейський союз на наступному тижні планує оголосити рішення щодо санкцій проти вищих посадовців державної влади України часів президента-втікача Віктора Януковича. У ЄС начебто схильні скасувати обмеження проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і міністра енергетики в його уряді Едуарда Ставицького.
Про це у Твіттер повідомив власний кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.
Підтвердження такого рішення очікується наступного тижня. Санкції проти Азарова і Ставицького запроваджувалися за розкрадання коштів з держбюджету.
А от стосовно батька і сина Януковичів обмеження, за інформацією журналіста, залишатимуться. Старший син четвертого президента України Олександр Янукович залишиться в санкційному списку ще на півроку, а сам Віктор Янукович і ще вісім осіб з його оточення перебуватимуть під санкціями ще щонайменше рік.
Сьогодні «Ракурс» повідомляв про те, що Андрію Клюєву, поплічнику президента-втікача Віктора Януковича і колишньому першому віце-прем'єр-міністру, скасували заочний арешт. Рішення про скасування своєї ж постанови ухвалив Вищий антикорупційний суд.