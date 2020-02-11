Санкції ЄС: в Євросоюзі готуються анулювати обмеження стосовно Азарова і Ставицького та залишити їх для обох Януковичів, фото — "РБК-Україна"

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Ракурс

Європейський союз на наступному тижні планує оголосити рішення щодо санкцій проти вищих посадовців державної влади України часів президента-втікача Віктора Януковича. У ЄС начебто схильні скасувати обмеження проти екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова і міністра енергетики в його уряді Едуарда Ставицького.

Про це у Твіттер повідомив власний кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Підтвердження такого рішення очікується наступного тижня. Санкції проти Азарова і Ставицького запроваджувалися за розкрадання коштів з держбюджету.

А от стосовно батька і сина Януковичів обмеження, за інформацією журналіста, залишатимуться. Старший син четвертого президента України Олександр Янукович залишиться в санкційному списку ще на півроку, а сам Віктор Янукович і ще вісім осіб з його оточення перебуватимуть під санкціями ще щонайменше рік.

Сьогодні «Ракурс» повідомляв про те, що Андрію Клюєву, поплічнику президента-втікача Віктора Януковича і колишньому першому віце-прем'єр-міністру, скасували заочний арешт. Рішення про скасування своєї ж постанови ухвалив Вищий антикорупційний суд.