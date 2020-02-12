Порошенко призвал Зеленского составить ему компанию в ГБР. Фото: Getty Images

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Петр Порошенко, пятый президент Украины, пригласил действующего главу государства Владимира Зеленского составить ему компанию на допросах в Государственном бюро расследований, которое «копает под «Минск».

Такое предложение бывший президент высказал после того, как на «нормандском саммите» в Париже Зеленский поставил подпись в документах, которые условно называются «Минском». Об этом он рассказал «Украинской правде».

По словам экс-президента, нынешняя власть активно критикует минские соглашения, хотя никакой альтернативы не предлагает. Порошенко назвал их «голубями мира, которые прилетели с пустыми клювами», без своего мирного плана. В то же время Зеленский, который тоже активно критикует данные договоренности, на саммите в Париже с участием Германии, Франции и России поставил подпись на документах, которые и являются «Минском».

Он может составить мне компанию в походах на допросы в ГБР, которое копает под «Минск», — добавил Порошенко.

Он также считает, что новая власть не представила альтернативу минским соглашениям, потому что ее нет и сейчас, когда пространство для маневра более широкое. А пять лет назад об этом и речи не шло.

Порошенко отметил, что никогда не идеализировал эти соглашения, но пять лет назад, когда Россия была намного сильнее и ее нельзя было переиграть военным путем, ее удалось остановить благодаря дипломатическому давлению. А сейчас минские соглашения дают возможность требовать от России мира на Донбассе.

Напомним, 24 января Порошенко, который теперь является народным депутатом из фракции «Европейская солидарность», пришел на очередной допрос в ГБР вместе с адвокатами и членами своей политсилы. Впоследствии в ГБР обвинили группу народных депутатов из «Европейской солидарности» в попытке незаконно ворваться в помещение этого правоохранительного органа.