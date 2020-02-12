Порошенко закликав Зеленського скласти йому компанію в ДБР. Фото: Getty Images

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, запросив чинного главу держави Володимира Зеленського скласти йому компанію на допитах в Державному бюро розслідувань, яке «копає під «Мінськ».

Таку пропозицію колишній президент висловив після того, як на «нормандському саміті» в Парижі Зеленський поставив підпис на документах, які умовно називаються «Мінськом». Про це він розповів «Українській правді».

За словами екс-президента, нинішня влада активно критикує мінські угоди, хоча ніякої альтернативи не пропонує. Порошенко назвав їх «голубами миру, які прилетіли з порожніми дзьобами», без свого мирного плану. Водночас Зеленський, який теж активно критикує ці домовленості, на саміті в Парижі за участю Німеччини, Франції та Росії поставив підпис на документах, які і є «Мінськом».

Він може скласти мені компанію в походах на допити до ГБР, яке копає під «Мінськ», — додав Порошенко.

Він також вважає, що нова влада не представила альтернативу мінським угодами, тому що її немає і зараз, коли простір для маневру ширший. А п’ять років тому про це зовсім не йшлося.

Порошенко зазначив, що ніколи не ідеалізував ці угоди, але п’ять років тому, коли Росія була набагато сильнішою та її не можна було переграти військовим шляхом, її вдалося зупинити завдяки дипломатичному тиску. А зараз мінські угоди дають можливість вимагати від Росії миру на Донбасі.

Нагадаємо, 24 січня Порошенко, який тепер є народним депутатом з фракції «Європейська солідарність», прийшов на черговий допит в ДБР разом з адвокатами та членами своєї політсили. Згодом в ДБР звинуватили групу народних депутатів з «Європейської солідарності» в спробі незаконно увірватися в приміщення цього правоохоронного органу.