Коронавирус в Китае: из-за эпидемии перенесен этап «Формулы-1»

На неопределенный срок перенесено гран-при Китая, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n133588-koronavirus-v-kitae-iz-za-epidemii-perenesen-etap-formuly-1.html

Ракурс

Из-за вспышки нового коронавируса NCP в Китае на неопределенный срок перенесен этап «Формулы-1», который должен был состояться 19 апреля.

Это решение было принято по инициативе промоутера Гран-при Китая Juss Sports Group, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Отмечается, что этап «Формулы-1» в Китае может состояться в этом году позже, если ситуация с коронавирусом улучшится. Однако пока в организации не дают прогнозов относительно альтернативной даты проведения соревнований.

В FIA отмечают, что отслеживают ситуацию с коронавирусом в мире и по другим мотоспортивным мероприятиям.

Первые случаи заболевания коронавирус были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По количеству жертв и инфицированных эта эпидемия уже превысила последствия восьмимесячной вспышки атипичной пневмонии в 2002—2003 годах.

Напомним, жертвами коронавируса уже стали более 1,1 тыс. человек, еще более 45 тыс. — инфицированы.