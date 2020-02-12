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Ракурс
На неопределенный срок перенесено гран-при Китая, фото: «Википедия»

Коронавирус в Китае: из-за эпидемии перенесен этап «Формулы-1»

12 фев 2020, 15:54
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Из-за вспышки нового коронавируса NCP в Китае на неопределенный срок перенесен этап «Формулы-1», который должен был состояться 19 апреля.

Это решение было принято по инициативе промоутера Гран-при Китая Juss Sports Group, сообщает пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Отмечается, что этап «Формулы-1» в Китае может состояться в этом году позже, если ситуация с коронавирусом улучшится. Однако пока в организации не дают прогнозов относительно альтернативной даты проведения соревнований.

В FIA отмечают, что отслеживают ситуацию с коронавирусом в мире и по другим мотоспортивным мероприятиям.

Первые случаи заболевания коронавирус были зафиксированы в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По количеству жертв и инфицированных эта эпидемия уже превысила последствия восьмимесячной вспышки атипичной пневмонии в 2002—2003 годах.

Напомним, жертвами коронавируса уже стали более 1,1 тыс. человек, еще более 45 тыс. —  инфицированы.

Источник: Ракурс


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