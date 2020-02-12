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Ракурс
На невизначений термін перенесено гран-прі Китаю, фото: «Вікіпедія»

Коронавірус у Китаї: через епідемію перенесено етап «Формули-1»

12 лют 2020, 15:54
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Через спалах нового коронавірусу NCP у Китаї на невизначений термін перенесено етап «Формули-1», який мав відбутися 19 квітня.

Це рішення було ухвалене за ініціативою промоутера гран-прі Китаю Juss Sports Group, повідомляє прес-служба Міжнародної автомобільної федерації (FIA).

Зазначається, що етап «Формули-1» у Китаї може відбутися в цьому році пізніше, якщо ситуація з коронавірусом покращиться. Однак наразі в організації не дають прогнозів щодо альтернативної дати проведення змагань.

У FIA наголошують, що відслідковують ситуацію з коронавірусом у світі й щодо інших мотоспортивних заходів.

Перші випадки захворювання на коронавірус були зафіксовані в китайському місті Ухань у грудні 2019 року. За кількістю жертв та інфікованих ця епідемія вже перевищила наслідки восьмимісячного спалаху атипової пневмонії у 2002−2003 роках.

Нагадаємо, жертвами коронавірусу вже стали понад 1,1 тис. осіб, ще понад 45 тис. — інфіковані.

Джерело: Ракурс


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