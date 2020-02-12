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В Украине 13 февраля ожидается облачная погода, фото: «Ракурс»

Погода в Украине на 13 февраля: в большинстве регионов — без существенных осадков (КАРТА)

12 фев 2020, 19:10
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Погода в Украине 13 февраля будут несколько холоднее, чем в прошедшие сутки. В большинстве регионов, кроме восточных и части северных областей, существенных осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью составит −3…+2°, днем — −1…+4 °, на юге — +6…+8°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер западный, 7−12 м/с.

Погода в Киеве 13 февраля будут облачной, без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до 0…-2°, днем — поднимутся до +2…+4°.

Во Львове сутки пройдут без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…-2°, днем — +3…+5°.

В Одессе синоптики также существенных осадков не ожидают. Ночью температура опустится до −1…+1°, днем — поднимется до +6…+8°.

В Днепре 13 февраля существенных осадков не ожидается. Ночью градусники покажут -1…- 3°, днем — +1…+3°.

В Харькове днем ​​и ночью синоптики прогнозируют мокрый снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в рамках −1…+1°.

На Закарпатье существенные осадки не ожидаются. Температура ночью — −1…−3°, днем — +3… +5°.

Погода в Украине на 13 февраля. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 13 февраля будут достаточно спокойной, ожидаются лишь небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, синоптики ожидают, что в феврале температура воздуха будет на 1,5−2,0º выше средних многолетних значений.

Источник: Ракурс


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