В Україні 13 лютого очікується хмарна погода, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Україні 13 лютого буде дещо холоднішою, ніж минулої доби. У більшості регіонів, окрім східних та частини північних областей, істотні опади не очікуються.

Температура повітря вночі становитиме −3…+2°, вдень — −1…+4°, на півдні — +6…+8°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Вітер західний, 7−12 м/с.

Погода в Києві 13 лютого буде хмарною, без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…-2°, вдень — піднімуться до +2…+4°.

У Львові доба мине без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 0…-2°, вдень — +3…+5°.

В Одесі синоптики також істотних опадів не очікують. Вночі температура опуститься до −1…+1°, вдень — підніметься до +6…+8°.

У Дніпрі 13 лютого істотні опади не очікуються. Вночі термометри покажуть −1…−3°, вдень — +1…+3°.

У Харкові вдень та вночі синоптики прогнозують мокрий сніг. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах −1…+1°.

На Закарпатті істотні опади не очікуються. Температура вночі — −1…−3°, вдень — +3…+5°.

Геомагнітний стан в Україні 13 лютого буде досить спокійним, очікуються лише невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики очікують, що в лютому температура повітря буде на 1,5−2,0º вищою середніх багаторічних значень.