Авария в Псковской области РФ. Фото: informpskov.ru

https://racurs.ua/n133615-mid-podtverdil-gibel-vosmi-ukraincev-v-dtp-v-rossii.html

Ракурс

Граждане Украины погибли в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области России.

В результате столкновения микроавтобуса Mercedes Sprinter с грузовым автомобилем Volvo, погибли восемь и пострадал 1 человек. ДТП произошло около 00.30. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в комментарии «Громадському» сообщила, что пострадавший пассажир госпитализирован с травмами средней степени тяжести. На место аварии прибыл украинский консул. По словам Зеленко, дело находится на контроле Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и Департамента консульской службы МИД.

Ранее СМИ сообщили, что сегодня ночью на трассе Р-23 столкнулись микроавтобус Mercedes и грузовик Volvo. Отмечалось, что в результате лобового столкновения погибли восемь человек, все погибшие — граждане Украины.