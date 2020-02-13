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Аварія у Псковській області РФ. Фото: informpskov.ru

МЗС підтвердило загибель вісьмох українців в ДТП у Росії

13 лют 2020, 09:10
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Громадяни України загинули в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 13 лютого в Пустошкінському районі Псковської області Росії.

Внаслідок зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter з вантажним автомобілем Volvo, загинуло восьмеро та постраждала 1 особа. ДТП сталася близько 00.30. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій України.

Речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко в коментарі «Громадському» повідомила, що постраждалий пасажир госпіталізований з травмами середнього ступеня тяжкості. На місце аварії прибув український консул. За словами Зеленко, справа перебуває на контролі Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі та Департаменту консульської служби МЗС.

Раніше ЗМІ повідомили, що сьогодні вночі на трасі Р-23 зіткнулися мікроавтобус Mercedes та вантажівка Volvo. Зазначалося, що внаслідок лобового зіткнення загинули восьмеро осіб, всі загиблі — громадяни України.


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