Грипп в Украине: за неделю умерло восемь человек

В Украине за неделю от гриппа умерло восемь человек. Фото: ТАСС

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Ракурс

Грипп в Украине за последнюю неделю унес жизни восьми человек. Всего с начала эпидсезона умерло 26 человек от осложнений, вызванных гриппом.

Ни один из погибших не был вакцинирован от вируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Всего за прошедшую неделю — с 3 по 9 февраля — гриппом заболели почти 284 тыс. человек, из них 66% — дети.

В министерстве добавили, что в большинстве областей зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности. Эпидпорог не превышен только в Киеве и Харьковской области.

Также отмечается, что на протяжении недели против гриппа в Украине вакцинировали 956 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали более 236 тыс. человек.

В Министерстве здравоохранения Украины призвали при первых признаках заболевания обратиться к семейному врачу.

Симптомы, при которых стоит обратиться к врачу:

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

температура 38° и больше;

кашель, иногда — рвота и диарея.

Вирусом гриппа можно заразиться контактным путем во время кашля и чихания инфицированного человека. Отмечается, что важно держаться от людей с проявлениями гриппозной инфекции на расстоянии хотя бы два метра.

Как писал «Ракурс», с октября 2019 года по 12 января 2020 года от осложнений гриппа погибло две женщин и трое мужчин. Трое умерших зарегистрировано в Житомирской области, по одному — в Тернопольской области и Запорожье.