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Ракурс
В Україні за тиждень від грипу померло восьмеро осіб. Фото: ТАСС

Грип в Україні: за тиждень померло восьмеро осіб

13 лют 2020, 09:46
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Грип в Україні за останній тиждень забрав життя восьми осіб. Загалом з початку епідсезону померло 26 людей від ускладнень, викликаних грипом.

Жоден із загиблих не був вакцинований від вірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Загалом за минулий тиждень — з 3 по 9 лютого — на грип захворіли майже 284 тис. осіб, з них 66% — діти.

У міністерстві додали, що в більшості областей зареєстрована епідемічна активність різної інтенсивності. Епідпоріг не перевищено тільки у Києві та Харківській області.

Також наголошується, що впродовж тижня проти грипу в Україні вакцинували 956 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили понад 236 тис. людей.

У Міністерстві охорони здоров’я України закликали при перших ознаках захворювання звернутися до сімейного лікаря.

Симптоми, при яких варто звернутися до лікаря:

  • головний біль;
  • ломота в м’язах і суглобах;
  • біль в горлі;
  • температура 38° і більше;
  • кашель, іноді — блювота і діарея.

Вірусом грипу можна заразитися контактним шляхом під час кашлю та чхання інфікованої людини. Зазначається, що важливо триматися від людей з проявами грипозної інфекції на відстані хоча б 2 м.

Як писав «Ракурс», з жовтня 2019 року по 12 січня 2020 року від ускладнень грипу загинуло двоє жінок і троє чоловіків. Троє померлих зареєстровано в Житомирській області, по одному — в Тернопільській області та Запоріжжі.


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