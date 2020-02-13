Воду в Крым предложил подавать еще один «слуга». Фото: Гал-інфо

https://racurs.ua/n133621-vodu-v-krym-predlojil-podavat-esche-odin-sluga-po-cene-rossiyskogo-gaza.html

Ракурс

Воду в Крым Украина должна подать, прежде всего, для себя. В противном случае через 5−10 лет на месте Крымского полуострова останется пустыня и Украина сама не захочет возвращать Крым.

Такое мнение высказал народный депутат от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук. Идею восстановления подачи воды в Крым он поддержал в эфире телеканала «НАШ».

Народный депутат назвал прекращение поставок воды в Крым «долгосрочной ошибкой». Ему непонятно, почему Украина хочет высушить полуостров, который она планирует вернуть и на территории которого живут украинцы.

Если мы так будем думать, мы лет через 5−10 сами можем не захотеть эту пустыню, — отметил нардеп.

По его мнению, речь идет не о политических торгах, а о долгосрочных перспективах и «думать нужно не только на десять дней вперед». Он также высказал идею о заключении контракта на поставку воды в Крым и «в шутку» уточнил, что можно было бы ее продавать по такой же цене, как Россия продает газ Украине.

Напомним, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия принес извинения и попытался оправдаться за свою фразу относительно возобновление водоснабжения аннексированного Крыма в обмен на возвращение Донбасса в Украину, которая была произнесена им во время эфира на телеканале «Прямой».