Воду до Криму запропонував подавати ще один «слуга». Фото: Гал-інфо

https://racurs.ua/ua/n133621-vodu-do-krymu-zaproponuvav-podavaty-sche-odyn-sluga-za-cinou-rosiyskogo-gazu.html

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Воду до Криму Україна повинна подати, перш за все, для себе. В іншому випадку через 5−10 років на місці Кримського півострова залишиться пустеля і Україна сама не захоче повертати Крим.

Таку думку висловив народний депутат від фракції «Слуга народу» Юрій Камельчук. Ідею відновлення подачі води до Криму він підтримав в ефірі телеканалу «НАШ».

Народний депутат назвав припинення поставок води до Криму «довгостроковою помилкою». Йому незрозуміло, чому Україна хоче висушити півострів, який вона планує повернути і на території якого живуть українці.

Якщо ми так будемо думати, ми років через 5−10 самі можемо не захотіти цю пустелю, — зазначив нардеп.

На його думку, йдеться не про політичні торги, а про довгострокові перспективи і «думати потрібно не тільки на десять днів наперед». Він також висловив ідею про укладення контракту на поставку води до Криму і «жартома» уточнив, що можна було б її продавати за такою ж ціною, як Росія продає газ Україні.

Нагадаємо, раніше глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вибачився і спробував виправдатися за свою фразу щодо відновлення водопостачання до анексованого Криму в обмін на повернення Донбасу в Україну, яка прозвучала під час ефіру на телеканалі «Прямий».