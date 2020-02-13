Фемида. Фото: 5 Канал

https://racurs.ua/n133652-sudey-likvidirovannyh-sudov-ne-ostavyat-bez-pojiznennogo-soderjaniya.html

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Судьи, которые ушли в отставку из ликвидированных судов, смогут получить документы, необходимые для перерасчета денежных сумм пожизненного содержания, во вновь созданных судах.

Соответствующий законопроект инициировали депутаты из фракции «Слуга народа» и внесли в Верховную Раду под № 3032. Законопроект предлагает внесение изменений в закон Украины «О судоустройстве и статусе судей», пишет «Судебно-юридическая газета».

Данный законопроект упорядочивает вопрос выдачи документов, касающихся пересчета денежных сумм на содержание судей в отставке при отсутствии ликвидационной комиссии соответствующего суда. Данная функция возлагается на вновь созданные суды.

В случае ликвидации или реорганизации судов, вопросы выдачи документов для пересчета сумм на содержание судьи в отставке возлагается на:

Верховный суд, если судьи работали в Верховном суде Украины, Высшем хозяйственном суде Украины, Высшем административном суде Украины и в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел;

апелляционные суды, которые осуществляют судопроизводство в апелляционном округе, в который входил ликвидированный или реорганизованный апелляционный суд;

местные суды, которые осуществляют судопроизводство в округе, в который входил ликвидированный или реорганизованный местный суд.

Кроме этого, судьям в отставке ликвидированных или реорганизованных Верховного суда Украины, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел справка о перерасчете денежных сумм на пожизненное содержание выдается с учетом размера судейского вознаграждения судей соответствующих кассационных судов, действующих в составе Верховного суда.

Законопроектом также предлагается, что судьи, которым начислено ежемесячное пожизненное денежное содержание в соответствии с положениями закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», имеют право на осуществление перерасчета ежемесячного пожизненного денежного содержания в размере, определенном ч. 3 ст. 142 настоящего закона.

Таким образом, перерасчет ежемесячного пожизненного содержания составит 50% судейского вознаграждения. А за каждый полный год работы в должности судьи свыше 20 лет размер ежемесячного пожизненного содержания будет увеличиваться на 2% от денежного содержания судьи.