Феміда. Фото: 5 Канал

https://racurs.ua/ua/n133652-suddiv-likvidovanyh-sudiv-ne-zalyshat-bez-dovichnogo-utrymannya.html

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Судді, які пішли у відставку через ліквідованих судів, зможуть отримати документи, необхідні для перерахунку грошових сум довічного утримання, у новостворених судах.

Відповідний законопроект ініціювали депутати з фракції «Слуга народу» і внесли до Верховної Ради під № 3032. Законопроект передбачає внесення змін до закону України «Про судоустрій і статус суддів», пише «Судово-юридична газета».

Даний законопроект впорядковує питання видачі документів, що стосуються перерахунку грошових сум на утримання суддів у відставці за відсутності ліквідаційної комісії відповідного суду. Ця функція покладається на новостворені суди.

У разі ліквідації або реорганізації судів, питання видачі документів для перерахунку сум на утримання судді у відставці покладається на:

Верховний суд, якщо судді працювали у Верховному суді України, Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України та у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

апеляційні суди, які здійснюють судочинство в апеляційному окрузі, до якого входив ліквідований або реорганізований апеляційний суд;

місцеві суди, які здійснюють судочинство в окрузі, до якого входив ліквідований або реорганізований місцевий суд.

Крім цього, суддям у відставці ліквідованих або реорганізованих Верховного суду України, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ довідка про перерахунок грошових сум на довічне утримання видається з урахуванням розміру суддівської винагороди суддів відповідних касаційних судів, що діють у складі Верховного суду.

Законопроектом також пропонується, що судді, яким нараховане щомісячне довічне грошове утримання відповідно до положень закону України «Про судоустрій і статус суддів», мають право на здійснення перерахунку щомісячного довічного грошового утримання у розмірі, визначеному ч. 3 ст. 142 цього закону.

Таким чином, перерахунок щомісячного довічного утримання складе 50% суддівської винагороди. А за кожен повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного утримання буде збільшуватися на 2% від грошового утримання судді.