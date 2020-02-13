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Ракурс
Новый герб Беларуси, фото - "Радио Свобода"

Россию заменят на Европу на гербе Беларуси (ФОТО)

13 фев 2020, 20:18
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Весной 2020 парламент Беларуси рассмотрит законопроект о внесении изменений в государственный герб страны.

Они в основном носят художественный характер, однако есть и одна важная деталь: контур Евразии, где видно в основном Россию, заменят очертаниями Европы. Над изменениями работала геральдический совет при президенте страны.

В законопроекте, который опубликовали 13 февраля на национальном портале правовой информации, речь идет о том, что герб станет более объемным, а надпись «Республика Беларусь» на белорусском языке — более четким. Также изменятся цвета лент, форма колосья, изображения льна и клевера.

Колоски на гербе трижды обвиты с каждой стороны красно-зеленой лентой (цвета белорусского флага), на которой снизу сделана надпись золотом: «Рэспублика Беларусь».

Новый герб Беларуси, фото — "Радио Свобода"

Нынешний герб Белоруси является измененным вариантом герба Белорусской Советской Социалистической Республики. Его утвердили 7 июня 1995 года после соответствующего референдума, который инициировал Александр Лукашенко.

До этого использовался герб «Погоня», принятый в Великом княжестве Литовском. Его продолжает использовать часть оппозиции.

Источник: Ракурс


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