Новый герб Беларуси, фото - "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n133677-rossiu-zamenyat-na-evropu-na-gerbe-belarusi-foto.html

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Весной 2020 парламент Беларуси рассмотрит законопроект о внесении изменений в государственный герб страны.

Они в основном носят художественный характер, однако есть и одна важная деталь: контур Евразии, где видно в основном Россию, заменят очертаниями Европы. Над изменениями работала геральдический совет при президенте страны.

В законопроекте, который опубликовали 13 февраля на национальном портале правовой информации, речь идет о том, что герб станет более объемным, а надпись «Республика Беларусь» на белорусском языке — более четким. Также изменятся цвета лент, форма колосья, изображения льна и клевера.

Колоски на гербе трижды обвиты с каждой стороны красно-зеленой лентой (цвета белорусского флага), на которой снизу сделана надпись золотом: «Рэспублика Беларусь».

Нынешний герб Белоруси является измененным вариантом герба Белорусской Советской Социалистической Республики. Его утвердили 7 июня 1995 года после соответствующего референдума, который инициировал Александр Лукашенко.

До этого использовался герб «Погоня», принятый в Великом княжестве Литовском. Его продолжает использовать часть оппозиции.