Новий герб Білорусі, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n133677-rosiu-zaminyat-na-ievropu-na-gerbi-bilorusi-foto.html

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Навесні 2020 року парламент Білорусі розгляне законопроект про внесення змін до державного гербу країни.

Вони здебільшого носять художній характер, однак є й одна принципова деталь: контур Євразії, де видно в основному Росію, замінять на обриси Європи. Над змінами працювала геральдична рада при президенті країни.

У законопроекті, який опублікували 13 лютого на національному порталі правової інформації, йдеться про те, що герб стане більш об'ємним, а напис «Республіка Білорусь» білоруською мовою — чіткішою. Також зміняться кольори стрічок, форма колосся, зображення льону і конюшини.

Колоски на гербі тричі обвиті з кожного боку червоно-зеленою стрічкою (кольори білоруського прапора), на якій знизу зроблений напис золотом: «Рэспубліка Беларусь».

Нинішній герб Білорусі є зміненим варіантом герба Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки. Його затвердили 7 червня 1995 року після відповідного референдуму, який ініціював Олександр Лукашенко.

До цього використовувався герб «Погоня», прийнятий у Великому князівстві Литовському. Зараз його продовжує використовувати частина опозиції.