На юге Франции разбился самолет. Фото: France Info

https://racurs.ua/n133791-na-uge-francii-poterpel-krushenie-samolet-chetvero-pogibshih-foto.html

Ракурс

Крушение самолета произошло на юге Франции в воскресенье, 16 февраля. Туристический самолет Piper PA 28−181 разбился в департаменте Аверон.

В результате крушения погибли четыре человека. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Самолет вылетел из Ангулема и упал в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзак в районе коммуны Крессель. В результате крушения погибли пилот и трое пассажиров.

Отмечается, что причиной авиакатастрофы мог стать сильный ветер. По одной из версий, пилот потерял управление над воздушным судном, и оно начало снижаться. После удара о землю самолет загорелся.

По факту крушения самолета прокуратура департамента начала расследование.

Как писал «Ракурс», ранее самолет «Боинг» авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в городе Усинск российской республики Коми. На борту самолета находились 94 человека, в результате посадки пострадали несколько человек.