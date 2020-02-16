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Ракурс
На юге Франции разбился самолет. Фото: France Info

На юге Франции потерпел крушение самолет: четверо погибших (ФОТО)

16 фев 2020, 20:41
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Крушение самолета произошло на юге Франции в воскресенье, 16 февраля. Туристический самолет Piper PA 28−181 разбился в департаменте Аверон.

В результате крушения погибли четыре человека. Об этом сообщает радиостанция France Info.

Самолет вылетел из Ангулема и упал в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы на аэродроме Ларзак в районе коммуны Крессель. В результате крушения погибли пилот и трое пассажиров.

На юге Франции разбился самолет. Фото: France Info

Отмечается, что причиной авиакатастрофы мог стать сильный ветер. По одной из версий, пилот потерял управление над воздушным судном, и оно начало снижаться. После удара о землю самолет загорелся.

По факту крушения самолета прокуратура департамента начала расследование.

Как писал «Ракурс», ранее самолет «Боинг» авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в городе Усинск российской республики Коми. На борту самолета находились 94 человека, в результате посадки пострадали несколько человек.


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