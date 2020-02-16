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Ракурс
На півдні Франції розбився літак. Фото: France Info

На півдні Франції розбився літак: четверо загиблих (ФОТО)

16 лют 2020, 20:41
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Падіння літака сталося на півдні Франції в неділю, 16 лютого. Туристичний літак Piper PA 28−181 розбився в департаменті Аверон.

Внаслідок аварії загинуло четверо осіб. Про це повідомляє радіостанція France Info.

Літак вилетів з Ангулема і впав в декількох кілометрах від злітно-посадкової смуги на аеродромі Ларзака в районі комуни Крессель. Внаслідок аварії загинули пілот та троє пасажирів.

На півдні Франції розбився літак. Фото: France Info

Зазначається, що причиною авіакатастрофи міг стати сильний вітер. За однією з версій, пілот не впорався з керуванням повітряного судна, і воно почало знижуватися. Після удару об землю літак загорівся.

За фактом аварії літака прокуратура департаменту почала розслідування.

Як писав «Ракурс», раніше літак «Боїнг» авіакомпанії Utair здійснив жорстку посадку в місті Усинськ російської республіки Комі. На борту літака перебували 94 людини, внаслідок посадки постраждали декілька осіб.


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