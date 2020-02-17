Забастовка шахтеров в Польше. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n133803-v-polshe-shahtery-proveli-predupreditelnuu-zabastovku.html

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В Польше на всех шахтах Polska Grupa Gornicza прошла двухчасовая забастовка шахтеров, организатором которой выступили профсоюзы горняков. Шахтеры польской Силезии требуют увеличение зарплаты на 12%, но государство не торопится пойти навстречу горнякам.

О проведенной забастовке сообщает издание RMF24.

Спор относительно повышения зарплат длится с ноября 2019 года, но за это время так и не было достигнуто компромисса по данному поводу.

Глава профсоюза горняков «Солидарность» Богуслав Хутек заявил, что данная акция протеста должна стать для Polska Grupa Gorniczaсвоеобразным предупреждением.

Шахтеры два часа не опускались в забои, а собирались в зале компании. Акция протеста продолжалась с 6.00 до 8.00 утра. После этого горняки спустились в шахты.

Президент Polska Grupa Gornicza Томаш Рогала выразил надежду, что данный протест не принесет компании существенных убытков. Также Рогала отметил, что несмотря на спор относительно размера зарплат шахтеров, профсоюзы горняков ведут себя корректно, потому что понимают, что остановка добычи угля лишь усугубит ситуацию.