Страйк шахтарів у Польщі. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n133803-u-polschi-shahtari-provely-poperedjuvalnyy-strayk.html

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У Польщі на всіх шахтах Polska Grupa Gornicza пройшов двогодинний страйк шахтарів, організатором якого виступили профспілки гірників. Шахтарі польської Сілезії вимагають збільшення зарплати на 12%, але держава не поспішає йти назустріч гірникам.

Про проведений страйк повідомляє видання RMF24.

Суперечка щодо підвищення зарплат триває з листопада 2019 року, але за цей час так і не було досягнуто компромісу з даного приводу.

Глава профспілки гірників «Солідарність» Богуслав Хутек заявив, що дана акція протесту повинна стати для Polska Grupa Gornicza своєрідним попередженням.

Шахтарі дві години не спускалися в забої, а збиралися в залі компанії. Акція протесту тривала з 6.00 до 8.00 ранку. Після цього гірники спустилися в шахти.

Президент Polska Grupa Gornicza Томаш Рогала висловив надію, що даний протест не принесе компанії істотних збитків. Також Рогала зазначив, що незважаючи на суперечку щодо розміру зарплат шахтарів, профспілки гірників поводяться коректно, тому що розуміють, що зупинка видобутку вугілля лише погіршить ситуацію.