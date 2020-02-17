Нафтогаз. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n133807-naftogaz-uvelichil-summu-kompensacii-za-poteru-svoih-aktivov-v-krymu.html

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НАК «Нафтогаз Украины» совместно с шестью компаниями группы «Нафтогаз» уточнил размер убытков, которые понесла компания в результате экспроприации ее активов во время аннексии Крыма Российской Федерацией.

Ответ был направлен на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Нафтогаз» заявляет, что убытки от экспроприации крымских активов компании вместе с процентами составляют около 8 млрд долл.

Следует уточнить, что Гаагский трибунал признал, что РФ нарушила ряд положений соглашения о защите инвестиций, когда экспроприировала активы «Нафтогаза» во время аннексии Крыма. Россия почти три года уклонялась от участия в арбитражном производстве и лишь в декабре 2019 года подала встречное заявление относительно суммы компенсации убытков. При этом РФ не указала какого-либо альтернативного расчета нанесенных убытков.

Россия не отрицает, что незаконно завладела активами «Нафтогаза» в Крыму, но отказывается компенсировать убытки украинской компании.

Слушания по вопросу возмещения убытков «Нафтогазу» назначены на май 2020 года в Гааге. По предварительным данным, окончательное решение по данному вопросу должно быть вынесено в середине 2021 года.