Нафтогаз. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n133807-naftogaz-zbilshyv-sumu-kompensaciyi-za-vtratu-svoyih-aktyviv-u-krymu.html

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НАК «Нафтогаз України» спільно з шістьма компаніями групи «Нафтогаз» уточнив розмір збитків, які понесла компанія у результаті експропріації її активів під час анексії Криму Російською Федерацією.

Відповідь була направлена на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного провадження при Постійної палаті третейського суду в Гаазі, повідомляє прес-служба «Нафтогазу».

«Нафтогаз» заявляє, що збитки від експропріації кримських активів компанії разом з відсотками складають близько 8 млрд дол.

Слід уточнити, що Гаазький трибунал визнав, що РФ порушила низку положень угоди про захист інвестицій, коли експропріювала активи «Нафтогазу» під час анексії Криму. Росія майже три роки ухилялася від участі в арбітражному провадженні і лише у грудні 2019 року подала зустрічну заяву щодо суми компенсації збитків. При цьому РФ не вказала будь-якого альтернативного розрахунку завданих збитків.

Росія не заперечує, що незаконно заволоділа активами «Нафтогазу» в Криму, але відмовляється компенсувати збитки українській компанії.

Слухання з питання відшкодування збитків «Нафтогазу» призначені на травень 2020 року в Гаазі. За попередніми даними, остаточне рішення з цього питання має бути винесено в середині 2021 року.