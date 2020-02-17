Дела Майдана: следователи ГБР рассказали о влиянии Бабикова на расследование

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Влияние Александра Бабикова, бывшего адвоката президента-беглеца Виктора Януковича, а ныне замдиректора Государственного бюро расследований, на ход расследования беспокоил представителей семей героев Небесной сотни. Во время сегодняшнего публичного отчета о результатах расследования дел Майдана, представители ГБР вспомнили о Бабикове.

По словам следователя ГБР Артема Яблонского, Александр Бабиков отвечает за расследование в Госбюро всех дел, за исключением дел Майдана.

Он отвечает за досудебное расследование всех производств, кроме дел Майдана. Это точка. Никакого отношения к делам Майдана он не имеет: не проводит с нами совещаний, встреч, не говорит пожеланий, не передает документов, не пишет резолюций на служебных документах. Никакого отношения к нам не имеет, он физически находится в другом помещении, — отметил следователь.

Также Яблонский добавил, что никаким «завхозом» в ГБР Бабиков не является, поскольку он не отвечает за материально-техническое обеспечение.

Напомним, коллега Бабикова по делу Януковича еще в июле 2019 года обнародовал документ авторства Бабикова, в котором тот требовал наказания для следователей по делам Майдана.