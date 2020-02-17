Справи Майдану: слідчі ДБР розповіли про вплив Бабікова на розслідування / Фото: uacrisis.org

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Вплив Олександра Бабікова, колишнього адвоката президента-втікача Віктора Януковича, а нині заступника директора Державного бюро розслідувань, на перебіг розслідування турбував представників родин героїв Небесної сотні. Під час сьогоднішнього публічного звіту щодо розслідування справ Майдану слідчі ДБР прокоментували це питання.

За словами слідчого ДБР Артема Яблонського, Олександр Бабіков відповідає за розслідування у Держбюро усіх справ, крім Майдану.

Він відповідає за досудове розслідування усіх проваджень, окрім справ Майдану. Це крапка. Жодного відношення до справ Майдану він не має: не проводить з нами нарад, зустрічей, не каже побажань, не передає документів, не вчиняє резолюцій на службових документах. Жодного відношення до нас немає, фізично перебуває у іншому приміщенні, — зазначив слідчий.

Також Яблонський додав, що ніяким «завгоспом» в ДБР Бабіков не є, оскільки він не відповідає за матеріально-технічне забезпечення.

Нагадаємо, колега Бабікова у справі Януковича ще в липні 2019 року оприлюднив документ за авторства Бабікова, у якому той вимагав покарання для слідчих у справах Майдану.