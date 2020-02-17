Трансатлантический кабель. Фото: wifi.kz

https://racurs.ua/n133811-rossiya-pytaetsya-povredit-soedinyauschie-evropu-i-ssha-transatlanticheskie-kabeli-smi.html

Ракурс

Россия направила в Ирландию своих агентов для определения точного расположения волокнисто-оптических кабелей, которые проложены по дну Атлантического океана. Данные кабели соединяют США с Европой и Великобританией.

Есть подозрения, что российские шпионы заняты поиском слабых мест данных кабелей, чтобы в будущем их повредить, пишет The Times.

По информации издания, российские агенты являются сотрудниками Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ).

Как известно, Ирландия является местом подключения кабелей, которые обеспечивают интернет-трафик между Европой и Америкой.

Также сообщается, что российские агенты досконально изучают инфраструктуру порта в Дублине.

Издание уточняет, что в Ирландии плохо развита контрразведка, поэтому Россия смогла в этой стране создать расширенную сеть своей агентуры.