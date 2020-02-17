Трансатлантичний кабель. Фото: wifi.kz

https://racurs.ua/ua/n133811-rosiya-namagaietsya-poshkodyty-transatlantychni-kabeli-yaki-ziednuut-ievropu-i-ssha-zmi.html

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Росія направила до Ірландії своїх агентів для визначення точного розташування волокнисто-оптичних кабелів, які прокладені по дну Атлантичного океану. Дані кабелі з'єднують США з Європою і Великою Британією.

Є підозри, що російські шпигуни зайняті пошуком слабких місць даних кабелів, щоб у майбутньому їх пошкодити, пише The Times.

За інформацією видання, російські агенти є співробітниками Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ).

Як відомо, Ірландія є місцем підключення кабелів, які забезпечують інтернет-трафік між Європою і Америкою.

Також повідомляється, що російські агенти досконально вивчають інфраструктуру порту в Дубліні.

Видання уточнює, що в Ірландії погано розвинена контррозвідка, тому Росія змогла в цій країні створити розширену мережу своєї агентури.