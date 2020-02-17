Росія намагається пошкодити трансатлантичні кабелі, які з'єднують Європу і США — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n133811-rosiya-namagaietsya-poshkodyty-transatlantychni-kabeli-yaki-ziednuut-ievropu-i-ssha-zmi.htmlРакурс
Росія направила до Ірландії своїх агентів для визначення точного розташування волокнисто-оптичних кабелів, які прокладені по дну Атлантичного океану. Дані кабелі з'єднують США з Європою і Великою Британією.
Є підозри, що російські шпигуни зайняті пошуком слабких місць даних кабелів, щоб у майбутньому їх пошкодити, пише The Times.
За інформацією видання, російські агенти є співробітниками Головного управління Генерального штабу Збройних сил РФ (колишнє ГРУ).
Як відомо, Ірландія є місцем підключення кабелів, які забезпечують інтернет-трафік між Європою і Америкою.
Також повідомляється, що російські агенти досконально вивчають інфраструктуру порту в Дубліні.
Видання уточнює, що в Ірландії погано розвинена контррозвідка, тому Росія змогла в цій країні створити розширену мережу своєї агентури.