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Ракурс
Имплантация сердца. Фото: Украинская Бессарабия

В Александровской клинике Киева успешно проведена имплантация искусственного сердца

17 фев 2020, 15:20
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Имплантация искусственного сердца проведена кардиохирургами Александровской клиники в Киеве. Это первая подобная операция в Украине, которая была проведена на уровне муниципального медицинского учреждения.

Об успехе киевских кардиохирургов сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В сообщении отмечено, что кардиологическое отделение Александровской больницы является одним из лучших в Украине, и за два года здесь было проведено более семи тыс. операций на сердце.

До этого операции по имплантации механического сердца проводились в Украине лишь в Институте сердца. Такие операции проводились очень редко, так как требуют не только больших затрат, но и высокого профессионализма кардиохирургов.

Стоимость такой операции в Украине составляет 5 млн грн, в том числе цена искусственного сердца — 4,5 млн грн.

Финансирование операции, проведенной в Александровской больнице, осуществлялось из киевского бюджета в рамках программы «Здоровье киевлян».

Источник: Ракурс


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