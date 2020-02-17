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Ракурс
Імплантація серця. Фото: Українська Бессарабія

В Олександрівській клініці Києва успішно проведена імплантація штучного серця

17 лют 2020, 15:20
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Імплантація штучного серця проведена кардіохірургами Олександрівської клініки в Києві. Це перша подібна операція в Україні, яка була проведена на рівні муніципального медичного закладу.

Про успіх київських кардіохірургів повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У повідомленні зазначено, що кардіологічне відділення Олександрівської лікарні є одним із кращих в Україні, за два роки тут було проведено понад семи тис. операцій на серці.

До цього операції з імплантації механічного серця проводилися в Україні лише в Інституті серця. Такі операції проводилися дуже рідко, так як вимагають не тільки великих витрат, але і високого професіоналізму кардіохірургів.

Вартість такої операції в Україні становить 5 млн грн, у тому числі ціна штучного серця — 4,5 млн грн.

Фінансування операції, проведеної в Олександрівській лікарні, здійснювалося з київського бюджету в рамках програми «Здоров'я киян».

Джерело: Ракурс


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