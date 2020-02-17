Коронавирус на лайнере: названа дата завершения карантина для 3,7 тыс. человек из 56 стран мира

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Ракурс

Карантин на лайнере Diamond Princess из-за эпидемии китайского коронавируса завершится в среду, 19 февраля. На текущий момент компетентные органы Японии занимаются жизнеобеспечением круизного судна и людей на борту, включая работу служб психологической помощи.

По завершении карантина 19 февраля 2020 года японские медики планируют провести дополнительное обследование пассажиров и членов экипажа Diamond Princess, после чего будет приниматься решение о том, могут ли они покинуть борт круизного лайнера, — сообщили в МИД в ответ на запрос «Ракурса».

Также в МИД добавили, что на сегодняшний день на борту судна находится около 3,7 тыс. человек из 56 стран мира, из которых 2,7 тыс. — пассажиры, остальные — члены экипажа. По данным Посольства Украины в Японии, украинцев среди пассажиров лайнера нет, поскольку все 23 наших сограждан являются членами экипажа судна.

Напомним, ранее сегодня МИД сообщил о состоянии здоровья инфицированных украинцев.