Коронавірус на лайнері: стало відомо, коли завершиться карантин для 3,7 тис. осіб з 56 країн світу

https://racurs.ua/ua/n133830-koronavirus-na-layneri-nazvano-datu-zavershennya-karantynu-dlya-3-7-tys-osib-z-56-krayin-svitu.html

Ракурс

Карантин на лайнері Diamond Princess через китайський коронавірус завершиться у середу, 19 лютого. Наразі компетентні органи Японії організовують життєзабезпечення круїзного судна та людей на борту, включаючи роботу служб психологічної допомоги.

По завершенні карантину 19 лютого 2020 року японські медики планують провести додаткове обстеження пасажирів та членів екіпажу Diamond Princess, після чого прийматиметься рішення щодо можливості залишення ними борту круїзного лайнера, — повідомили в МЗС у відповідь на запит «Ракурсу».

Також в МЗС додали, що на сьогодні на борту судна перебуває близько 3,7 тис. осіб з 56 країн світу, з яких 2,7 тис. — пасажири, решта — члени екіпажу. За даними Посольства України в Японії, українців серед пасажирів лайнеру немає, оскільки 23 наших співгромадян входять до складу екіпажу судна.

Нагадаємо, раніше сьогодні МЗС повідомило про стан здоров’я інфікованих українців.